مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، قال أحد حراس الأقصى، إن "51 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة".
ويواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، وسط أداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية للفلسطينيين.
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