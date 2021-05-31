فرنسا: تجسس أمريكا والدنمارك على مسؤولين أوروبيين أمر خطير للغاية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تعقيب من الحكومة الفرنسية على ما كشفت عنه وسائل إعلام أوروبية، بشأن تجسس السلطات الأمريكية على مسؤولين كبار فى دول أوروبا، باستغلال شراكة واشنطن مع المخابرات الخارجية الدنماركية، إذ كان من بين المستهدفين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفى هذا الصدد، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسى، كليمنت بون: "هذا أمر خطير للغاية، يجب أن نتحقق مما إذا كان شركاؤنا فى الاتحاد الأوروبى، الدنماركيون، قد ارتكبوا أخطاء فى تعاونهم مع الأجهزة الأمريكية.. وكذلك النظر فيما إذا كان الجانب الأمريكى قد قام بالفعل بالتنصت والتجسس على القادة السياسيين".

ولم يستبعد الوزير الفرنسى الواقعة، قائلاً: "نحن لسنا فى عالم مثالى، لذلك، للأسف، يمكن أن يحدث هذا النوع من السلوك، وسوف نتحقق منه".

وأوضح بون، أنه "بين الحلفاء، يجب أن تكون هناك ثقة، وحد أدنى من التعاون، لذا فإن هذا العمل المحتمل خطير، ويجب علينا التحقق منه".