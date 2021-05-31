رئيس الأركان السودانى: التعاون مع مصر يهدف لرفع مستوى القدرات القتالية

جدة - نرمين السيد - قال محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان بالجيش السودانى، إننا نهدف لرفع القدرات القتالية للقوات لتشكل رادعا للمتربصين والأعداء ومسايرة للتهديدات المتوقعة وليس استهدافا لأحد.





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