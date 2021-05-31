المفوضية الأوروبية تدعو قادة الانقلاب بـ مالى لتعيين مدنى على رأس الحكومة

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة الدستورية فى مالى، قد أقرت تعيين قائد الانقلاب العسكرى، العقيد هاشمى غويتا، رئيسا فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وكان العقيد غويتا أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، بعد يومين من استيلائه على السلطة، فى ثانى انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.
وكان هو أيضا قائد الانقلاب الأول فى أغسطس، الذى أزاح الرئيس المنتخب، بوبكر كيتا، عن الحكم.
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