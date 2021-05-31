جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إنهم يتابعون تقريرًا عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمارك للتجسس على كبار المسؤولين فى دول مجاورة، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال المتحدث الألمانى شتيفن زايبرت، فى مؤتمر صحفى، إن "الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير، وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح". وأضاف: "من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات". وكان تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية كشف عن استغلال وكالة الأمن القومى الامريكية للشراكة مع وحدة فى المخابرات الخارجية الدنماركية، لأجل التجسس على مسؤولين كبار فى دول مجاورة، بينهم ميركل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تجسسهم على ميركل..ألمانيا تطالب أمريكا والدنمارك بتوضيحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.