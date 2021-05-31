جدة - نرمين السيد - قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، اليوم الإثنين، إن زيادة إنتاج النفط الإيرانى ستعزز النفوذ السياسى لإيران التى تجرى محادثات مع القوى العالمية لرفع العقوبات الأمريكية، والتى تمنعه من ضخ النفط بكامل طاقته منذ عام 2018.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: زيادة إنتاج النفط لتعزيز نفوذنا السياسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.