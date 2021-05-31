استطلاع رأى يتهم جونسون بالاستهانة بجائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وشن دومينيك كامينجز مساعد بوريس جونسون السابق، هجوما حادا على جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، فى بيان استمر سبع ساعات أمام لجان الصحة والعلوم بالبرلمان، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وحملهما مسؤولية سقوط عشرات الآلاف من الوفيات غير الضرورية المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا :"بوريس جونسون غير لائق ليكون رئيسًا للوزراء، وإنه فى بداية تفشى الفيروس، قلل من أهمية التهديد من خلال وصفه بأنه "قصة مخيفة" وتجاهل مرارا وتكرارا النصيحة بإغلاق البلاد".
وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه ووفقا لنتائج استطلاع منظمة "أوبينيوم"، فإن 71% من المستطلعين لا يثقون بكامينجز، ويليه هانكوك (58%) ورئيس الوزراء (57%)، لكن يعتقد الجمهور أن معظم ادعاءات كامينجز ربما تكون صحيحة.
وكشف الاستطلاع أن 66% من الذين تجاوبوا مع الاستطلاع يعتقدون أن مجلس الوزراء كان بالفعل يتبع استراتيجية "مناعة القطيع" فى بداية الوباء، و60% يثقون فى الادعاء بأن جونسون كان يؤمن بأن فيروس كورونا مجرد قصة مخيفة ووصفها بـ"إنفلونزا الخنازير الجديدة".
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