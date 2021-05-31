أنقرة: مستعدون للحوار مع اليونان دون شروط ومن المنتظر اجتماع أردوغان مع...

أكدت تركيا أنها "مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط، وأنه من المنتظر اجتماع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة الناتو".
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي من اليونان: "تركيا مستعدة للتحاور مع اليونان دون شروط مسبقة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
وأضاف: "الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم مع الجانب اليوناني سيسهم بشكل إيجابي في القطاع السياحي للبلدين"، مشيرا إلى أن "تركيا بدأت العمل مع الجانب اليوناني على مشاريع ملموسة، وتوصلتا إلى توافق في الآراء حول العديد من القضايا".
هذا واتفقت أنقرة وأثينا على الاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
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