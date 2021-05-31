أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة للعدوان في خميس مشيط

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سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة للعدوان في خميس مشيط

نفذ سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط . سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة للعدوان في خميس مشيطنفذ سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط . وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو استهدف بطائرة قاصف 2k قاعدة الملك خالد وكانت الإصابة دقيقة . ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع تأكيده : أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن.



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