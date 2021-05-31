لابيد: خطاب نتنياهو أمس غير مسؤول من شخص فقد كل القيود

جدة - نرمين السيد -
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، وصف فيه خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس بأنه "كان خطابا تحريضيا وخطيرا وغير مسؤول من شخص فقد كل القيود".
وأضاف لابيد: سنقوم بإنشاء حكومة جيدة تخدم كل الإسرائيليين، متابعا هدفنا تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وأشار لابيد، إلى أن إسرائيل قد تدخل مرحلة جديدة بعد أسبوع، مضيفا أنه لابد من تقديم التنازلات فى حال تشكيل حكومة وحدة، كما أكد أنه سيتم إبلاغ الرئيس الإسرائيلى بعد انتهاء المشاورات الحكومية.
وكان نتنياهو قد اتهم منافسيه فى تشكيل الحكومة، الأحد بدعم الاتفاق النووى مع إيران.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بشأن تشكيل الحكومة، أن المكلفين بتشكيل الحكومة قدموا ما سمّاها "شعارات فارغة وجوفاء"، معتبرًا أن هذه الشعارات تحاول مصادرة أصوات اليمين الإسرائيلى.
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