روسيا: أوروبا تحفر خنادق بيننا وسنرد على أى خطوة عدائية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، من أن أوروبا تتعامل مع بلاده من خلال إنشاء خطوط فاصلة جديدة معها، إضافة إلى التدخل فى الشؤون الداخلية لروسيا، ومشددًا على أن أى خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد.





وفى تصريحاته، اليوم الإثنين، خلال ندوة حول العلاقات الروسية الأوروبية، قال لافروف: "لا يزال الوضع (فى العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى) مقلقًا للغاية، وتشهد قارتنا الأوروبية المشتركة أزمة ثقة غير مسبوقة. وفى أوروبا يجرى إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقًا وتتعمق مثل الخنادق فى الجبهة".

وتابع لافروف: "الوقائع الحديثة بالطبع لا تتوافق مع منطق الهيمنة ومحاولات إعادة إنشاء ممرات صحية وستائر حديدية"، لافتًا إلى أن "هناك كثيرين فى أوروبا يدركون النتائج العكسية لمسار المواجهة تجاه بلدنا، ونأمل أن تكون الغلبة للحس السليم فى نهاية المطاف، وأن نتمكن من البدء فى وضع نموذج جديد متوازن للعلاقات يقوم على مبادئ القانون الدولى".

وأكد لافروف على أن "روسيا منفتحة دائما على مثل هذه المساواة والتعاون الصادق"، محذرًا فى الوقت نفسه من أن "هذا لا يعنى أننا لن نرد على تلك الخطوات الجديدة غير الودية، ومحاولات التحدث معنا من موقع القوة والتدخل فى الشؤون الداخلية".

وأضاف: "مثل هذه الخطوات يجرى إعدادها، وهم يتحدثون عن ذلك علنا، لكن الرد سيأتى بالتأكيد".

وكان رئيس البرلمان الأوروبى دافيد ساسولى، أشار إلى علاقات متوترة للغاية بين موسكو والاتحاد الأوروبى، داعيًا إلى تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على المسؤولين الروس.

وأشار ساسولى إلى أنه من بين القضايا العالقة فى العلاقات الروسية الأوروبية هو وضع المعارض الروسى أليكسى نافالنى، والنزاع فى جنوب شرق أوكرانيا.