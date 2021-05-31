جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن هذا اللقاء يُعد مفصلياً بين برى والحريرى، وسط معلومات عن تشكيلة جديدة من 24 وزيراً. فضلا عن معلومات تشير الى أنّ الاخير سيقدم مجموعة طروحات للحريرى قد تؤدى الى حل معين فيما يخص تشكيل الحكومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وصول الحريرى إلى عين التينة للقاء برى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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