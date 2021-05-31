فيتنام تغلق مطار هانوى بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الإثنين، إغلاق مطار "هانوى باى الدولى" أمام الطائرات القادمة من الخارج حتى 7 يونيو المقبل، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.





وكانت سلطات العاصمة الفيتنامية هانوى، حظرت كل التجمعات أو النشاطات الدينية، ضمن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا. وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية على موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة جاءت بعد ظهور تكتل عدوى كوفيد-19 فى مدينة "هو تشى مينه"، أكبر مدن فيتنام من حيث عدد السكان، لافتة إلى أن سبب العدوى كان مهمة كنيسية تسببت فى نقل الفيروس لأكثر من 50 شخصا خلال يومين.

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