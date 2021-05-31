دي مايو: إيطاليا لم تتخلى عن سفارتها بليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، أن إيطاليا لم تتخلى عن ليبيا أبدًا وأن السفارة الإيطالية تواصل عملها حتى في أصعب اللحظات.

جاء ذلك، في افتتاح الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الإيطالي الليبي بمشاركة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي يزور روما حاليا.

وأضاف دي مايو “الآن نحن ملتزمون بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة تفعيل وشيكة للقنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان. وفي الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا”.