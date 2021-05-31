استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة و30 غارة على 3 محافظات
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 30 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 103 خروقات، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وستة خروقات بقصف مدفعي لعدد 46 قذيفة و 90 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وشملت الخروقات غارة لطيران حربي على الصليف وست غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 والفازة، وتحليق ثلاث طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح، وتسع غارات على مديرية مدغل، وغارتين على مديرية رغوان بمحافظة مأرب.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية خب والشعف.
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بغارتين مديرية الظاهر الحدودية، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة و30 غارة على 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.