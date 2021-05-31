بريطانيا: نرصد بداية موجة ثالثة من كورونا بسبب السلالة الهندية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، قال البروفيسور رافى جوبتا، عضو مجموعة مواجهة تهديدات الفيروس، إن بريطانيا تشهد "بداية موجة تفش ثالثة للفيروس بسبب السلالة الهندية".

وأضاف جوبتا، عبر برنامج "راديو 4 توداى"، الماع عبر هيئة الاذاعة البريطانية: "نعم، هناك نمو متسارع فى عدد الإصابات الجديدة، وما لايقل عن ثلاث أرباع هذه الإصابات بالسلالة الهندية".

وتابع جوبتا، وهو عضو بمجموعة تقدم المشورة للحكومة البريطانية: "بالطبع عدد الحالات منخفض نسبيًا فى هذا الوقت، جميع الموجات تبدأ بأعداد قليلة وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة".

وأشار البروفسير البريطانى إلى أنه "من المرجح أن تستغرق هذه الموجة وقتا أطول فى الظهور بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلقنا".