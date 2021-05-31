جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، إن مركز الهزة تحدد على بعد 35 كيلومتر شمال-غرب منطقة دلس ولاية بومرداس فى البحر. ولم يوضح البيان ما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر بشرية أو أضرار مادية أم لا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.