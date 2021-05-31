الجيش اللبنانى يحبط تهريب مواد غذائية وبترولية إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت قيادة الجيش اللبنانى، إن وحدات الجيش المنتشرة فى شرق وشمال البلاد أوقفت بين 7 مواطنين و4 سوريين وفلسطينيين اثنين خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو الجارى.

وأوضح بيان الجيش اللبنانى، أنه تم ضبط سبع آليات محملة بمواد معدة للتهريب إلى سوريا لكمية من البنزين، وقوارير الغاز، وعددًا من رؤوس الماشية، إضافة إلى 10 أطنان من الطحين.