روسيا: أجندتنا مع واشنطن غير متطابقة

جدة - نرمين السيد - قال ريابكوف - فى تصريحات اليوم الإثنين، "إن أجندة الولايات المتحدة وروسيا لا تتطابق، ولكننا تقليديا على استعداد للرد على أى أسئلة يتم طرحها من الجانب الأمريكى"، معربا عن أسفه لأن الاستعداد المقابل من واشنطن أقل.

وأضاف قائلا "يجب على الأمريكيين أن ينطلقوا من أن إشارات موسكو المتعددة ستكون غير مريحة لهم، بما فى ذلك فى الأيام المقبلة".

يشار إلى أنه من المقرر عقد قمة بين الرئيسين الروسى والأمريكى، فلاديمير بوتين وجو بايدن، بجنيف فى 16 يونيو المقبل، لمناقشة تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجى والقضايا الحيوية الأخرى، بما فى ذلك التعاون فى مكافحة فيروس كورونا المستجد وتسوية النزاعات الإقليمية.