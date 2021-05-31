روسيا: الموافقة على لقاح سبوتنيك لايت فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق الثروة السيادية الروسى، اليوم الإثنين، الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية.



جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق الثروة السيادية الروسى، اليوم الإثنين، الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية. وحسبما ذكرت "رويترز"، جاءت الموافقة على استخدام اللقاح الروسى أحادى الجرعة "سبوتنيك لايت"، اليوم، للوقاية من فيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية.

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