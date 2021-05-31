الاحتلال يعقد الاثنين محكمة للمحتجزين الاردنيين الدعجة والعنوز

دوت الخليج :- أفاد مركز اعلام الاسرى في فلسطين بأن : الاحتلال سيعقد غدا جلسة محاكمة للأسرى الأردنيين *خليفة العنوز ومصعب الدعجة* من مدينة إربد. واللذين اعتقلا بعد دخولهما الأراضي المحتلة عبر الحدود الأردنية قبل أسبوعين يذكر أن الخارجية الاردنية اعلنت اليوم بأن القنصل الاردني في تل ابيب زار المحتجزين واطمأن على احوالهم وسير التحقيق معهم .

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