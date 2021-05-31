11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمانأعلنت وزارة الصحة العمانية، يوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1041 حالة إصابة وتعافي 673 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 104 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 808 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 247.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 217224حالة، والمتعافين 199960 بنسبة تصل إلى 92.1 بالمائة والوفيات 2345 بنسبة 1.1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14919.

(وكالات)

