جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إن الدول الغنية تحصل على لقاح فيروس كورونا أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة، مؤكدا أن عدم حصول الدول الفقيرة على اللقاح يهدد العالم كله.





تحذيرات جوتيرش تأتى فى وقت تواجه فيه منظمة الصحة العالمية تغييرا واسعا محتملا بهدف منع أى جوائح مستقبلية، وذلك فى أعقاب استجابة العالم البطيئة لجائحة كوفيد-19. يشار إلى أن فيروس كورونا، كان قد أصاب أكثر من 170 مليون شخص وأودى بحياة ما يقرب من 3.7 مليون، وفقا لإحصاء أعدته "رويترز" للأرقام الوطنية الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيرش: الدول الغنية تحصل على لقاح كورونا أسرع 30 مرة من الفقيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.