النواب العراقى: المراقبة الأممية للانتخابات رسالة اطمئنان للشعب

جدة - نرمين السيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، حسن كريم الكعبى، أن المراقبة الأممية للانتخابات تعد رسالة اطمئنان للشعب، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الاستعدادات والتحديات التى تواجه إجراء الانتخابات المقبلة مع نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق انجيبيورج سولرون جيشلادوتير.





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