المغرب: محاكمة زعيم البوليساريو ليست جوهر الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت السلطات المغربية أن مثول زعيم البوليساريو إبراهيم غالى، أمام القضاء الإسبانى خطوة إيجابية، مؤكدة فى نفس الوقت على أن محاكمة غالى ليست جوهر الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا.





قالت وزارة الخارجية المغربية، إن "مثول زعيم البوليساريو إبراهيم غالى أمام المحكمة، يؤكد أن إسبانيا سمحت لهذا الرجل بدخول أراضيها عن علم وبطريقة احتيالية وغامضة". يشار إلى أن السلطات الإسبانية، كانت قد أعلنت الأحد، أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالى، سيواجه اتهامات بحقه أمام القضاء فى إسبانيا بعد أن يتعافى من مشكلات صحية.

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