وزارة الخارجية : تواصل عبر قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح الدعجة والعنوز

دوت الخليج :- قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ضيف الله الفايز، الأحد، إنّه يوجد تواصل من خلال قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح أردنيين اثنين محتجزين لدى دولة الاحتلال هما "مصعب الدعجة، وخليفة العنوز".

وأضاف الفايز : أنه حصل سابقا وتم اطلاق سراح أردنيين موقوفين في الخارج من خلال القنوات الدبلوماسية، قائلا: "كما نجحنا في حالات سابقة سنتمكن قريبا من تأمين عودة (مصعب وخليفة)"، حيث إنّ الجهود مستمرة ، والقضية تحظى بعناية ومتابعة ، وفق المملكة .

وبين، أن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب زارهما صباحا، كما أن القنصل اطمأن على أوضاعهما، واستمع لطلباتهما، ووقف على حيثيات ومجريات ما جرى وسير التحقيق معهما.

وأشار، إلى أن الوزارة ستواصل متابعة هذا الموضوع مع السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حقوقهما القانونية والإنسانية، انسجاما مع القانون الدولي، مؤكدا أن على السلطات الإسرائيلية احترام حقوقهما كافة، وأنها تتحمل مسؤولية سلامتهما.

ولفت الفايزالنظر إلى أن الوزارة ستستمر بالعمل على إطلاق سراحهما، كما ستواصل السفارة في تل أبيب زيارتهما والاطمئنان عليهما.