الناتو: الصين ترفض التفاوض على خفض الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين، قد أعلنت فى يناير الماضى، أنها لا تعتزم الانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التى دخلت حيز النفاذ.

وتنص معاهدة حظر الأسلحة النووية على أنه يجب على الدول التى صادقت عليها "ألا تقوم أبدا تحت أى ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى".

واعتمدت المعاهدة فى 7 يوليو 2017، فى مؤتمر عقدته الأمم المتحدة فى نيويورك، وكانت أول صك متعدد الأطراف ملزم قانونا لنزع السلاح النووى منذ عقدين.