عراقجى: المفاوضات بفيينا معقدة وعودة الوفود لعواصم بلادها ربما تكون ضرورية

جدة - نرمين السيد - قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجى، إن "المفاوضات فى فيينا معقدة ووصلنا إلى المسائل الخلافية الرئيسية"، مشيرا إلى أن عودة الوفود إلى عواصم بلادها ربما تكون ضرورية لإجراء المزيد من المباحثات.





وتابع عراقجى بالقول، إنه "لست متأكدا من أنه يمكن أن نصل إلى نتيجة خلال هذه الجولة من محادثات فيينا". وتستضيف العاصمة النمساوية "فيينا"، اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووى الإيرانى، وتم إنشاء 3 مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التى يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووى بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل فى الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.

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