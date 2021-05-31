دوت الخليج :- لا تزال قضية النائب اسامه العجارمة تراوح مكانها رغم مساع نايبية لتطويقها وإعادة النائب المجمدة عضويته إلى مجلس النواب وممارسه دوره التشريعي والرقابي .
المعلومات التي تسربت حتى الآن تقول بأن اجتماعا نيابيا شهده مكتب رئيس المجلس المحامي العودات هذا اليوم الاحد ، وحضره أكثر من 23 نائبا وتم التوافق فيه على أن يتقدم النائب العجارمة باعتذار مكتوب للمجلس ، وبعد ذلك يقوم النواب بالتوقيع على المذكرة التي جهزها نواب الدائرة الخامسة لإعادة النظر بتجميد عضويته من خلال تصويت جديد للمنجلس .
العقبة الرئيسية حتى الآن ، وفق المصادر ، هي أن نواب الدائرة الخامسة يطلبون من العجارمة المضي قدما في الاعتذار لكي يتسنى لهم طرح المذكرة على النواب والتوقيع عليها ، بعد طلب اغلبية النواب ذلك ، حيث يقول أحد هؤلاء للمدينة نيوز بأن النظام يفرض ذلك وإذا تم التغلب على هذه العقبة فسوف تعود الامور الى نصابها وهذا ما يتمناه وفق ما قال .
وعلمنا بأن النائب العجارمة متوار عن الأنظار في أحد منازل ناعور ويرفض بحث قضيته مع مجلس العشيرة ، ويرفض فكرة الاعتذار ، إلا إذا تمكن عدد من النواب من اقناعه ، وهو ما لم يحدث حتى اعداد هذا التقرير .
المصدر : المدينة نيوز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب في مكتب العودات يشترطون تقديم العجارمة اعتذارا مكتوبا قبل توقيعهم على مذكرة الدائرة الخامسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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