نواب في مكتب العودات يشترطون تقديم العجارمة اعتذارا مكتوبا قبل توقيعهم على مذكرة الدائرة الخامسة

دوت الخليج :- لا تزال قضية النائب اسامه العجارمة تراوح مكانها رغم مساع نايبية لتطويقها وإعادة النائب المجمدة عضويته إلى مجلس النواب وممارسه دوره التشريعي والرقابي .

المعلومات التي تسربت حتى الآن تقول بأن اجتماعا نيابيا شهده مكتب رئيس المجلس المحامي العودات هذا اليوم الاحد ، وحضره أكثر من 23 نائبا وتم التوافق فيه على أن يتقدم النائب العجارمة باعتذار مكتوب للمجلس ، وبعد ذلك يقوم النواب بالتوقيع على المذكرة التي جهزها نواب الدائرة الخامسة لإعادة النظر بتجميد عضويته من خلال تصويت جديد للمنجلس .

العقبة الرئيسية حتى الآن ، وفق المصادر ، هي أن نواب الدائرة الخامسة يطلبون من العجارمة المضي قدما في الاعتذار لكي يتسنى لهم طرح المذكرة على النواب والتوقيع عليها ، بعد طلب اغلبية النواب ذلك ، حيث يقول أحد هؤلاء للمدينة نيوز بأن النظام يفرض ذلك وإذا تم التغلب على هذه العقبة فسوف تعود الامور الى نصابها وهذا ما يتمناه وفق ما قال .

وعلمنا بأن النائب العجارمة متوار عن الأنظار في أحد منازل ناعور ويرفض بحث قضيته مع مجلس العشيرة ، ويرفض فكرة الاعتذار ، إلا إذا تمكن عدد من النواب من اقناعه ، وهو ما لم يحدث حتى اعداد هذا التقرير .

المصدر : المدينة نيوز