السودان يشيد بمواقف مصر ودعمها المتواصل للبلاد

جدة - نرمين السيد - وأكد إدريس، خلال لقائه بالقصر الجمهورى اليوم الإثنين، السفير المصرى بالخرطوم حسام عيسى، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على دعمها وتطويرها، مشيدا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان.

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