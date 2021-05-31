جدة - نرمين السيد - وقال هادى خلال لقاءه بوزيرة خارجية السويد اليوم الإثنين: إن الميليشيات لم تلتزم بأى بند من اتفاق ستوكهولم، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وتقوم ميشليات الحوثى بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة فى اتجاه أراضى السعودية مستهدفةً المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، كما تواصل هجماتها الإرهابية البحرية بهدف تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى البحر الأحمر من خلال تسيير الزوارق المفخخة والتى تم إحباط هجماتها الإرهابية من قبل السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس اليمنى: قدمنا تنازلات لحقن الدماء ولكن الميليشيات قابلت ذلك بالتعنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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