ارتفاع حصيلة هجومى الكونغو الديمقراطية إلى 50 قتيلا على الأقل

جدة - نرمين السيد - وقالت المجموعة، بحسب "روسيا اليوم"، إن 28 شخصا قتلوا فى بوغا، و22 فى تشابى، وهما قريتان واقعتان على بعد نحو عشرة كيلومترات عن بعضهما البعض، فى منطقة لطالما شهدت اعتداءات شنتها ما تسمى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وحوادث توتر عرقى.

وأشارت المجموعة إلى أن الحصيلة "لا تزال أولية"، وكانت المجموعة أشارت فى حصيلة سابقة إلى مقتل 39 شخصا.