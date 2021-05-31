جدة - نرمين السيد - وقالت المجموعة، بحسب "روسيا اليوم"، إن 28 شخصا قتلوا فى بوغا، و22 فى تشابى، وهما قريتان واقعتان على بعد نحو عشرة كيلومترات عن بعضهما البعض، فى منطقة لطالما شهدت اعتداءات شنتها ما تسمى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وحوادث توتر عرقى.
وأشارت المجموعة إلى أن الحصيلة "لا تزال أولية"، وكانت المجموعة أشارت فى حصيلة سابقة إلى مقتل 39 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة هجومى الكونغو الديمقراطية إلى 50 قتيلا على الأقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.