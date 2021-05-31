بايدن: 7.036 جنديا أمريكيا ضحوا بأرواحهم فى العراق وأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - خلال احتفال يوم (الذكرى) لتكريم المحاربين القدامى - إن الولايات المتحدة الأمريكية "صهرت عبر نيران الحروب، وقامت بتأمين حرية شعبها من قبل شبابها الذين ضحوا بكل شيء فى خدمة الفكرة الأمريكية، والتى تعد أعظم فكرة فى تاريخ الجنس البشرى، وهى فكرة أننا جميعا خلقنا سواسية"، على حد تعبيره.

وأضاف بايدن - أن "الديمقراطية تستحق الدفاع عنها، فهى حكم الشعب وليست للأقوياء والأغنياء"، لافتا إلى أن الديمقراطية فى خطر هنا وحول العالم، ونحن جزء من النضال للحفاظ على تلك الديمقراطية.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تنسحب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان بحلول منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك قبل عدة أشهر من الموعد المحدد مسبقا الذى كان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلنه وهو 11 سبتمبر.