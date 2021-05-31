اللوح يلتقى أمين عام مساعد مدير الصندوق العربى للمعونة الفنية لدول إفريقيا

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ورحب السفير دياب اللوح بزيارة السفير رابحى والوفد الفنى والتقنى لحرصهم على إبراز التضامن مع الشعب الفلسطينى، مؤكدا على أهمية التضامن والدعم العربى والإفريقى لنصرة القضية الفلسطينية فى هذه المرحلة التى تمر بها فلسطين أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته المستمرة بحق الإنسان والأرض، مثمنا ما صدر عن مقررات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب والتضامن من خلال قيام عدد من الدول العربية الشقيقة بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بالتوازى مع دورهما الدبلوماسى فى وقف العدوان على الشعب الفلسطينى.
وأكد السفير دياب اللوح، على استمرار القيادة الفلسطينية فى نهج المسار السياسى الرامى إلى إيجاد حل لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى ومدينة القدس وأهلها وعلى الأرض الفلسطينية المحتلة، والإسراع فى عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة لما دمره الاحتلال، انتهاءا بإيجاد حل سياسى قائم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جهته أكد السفير رابحى التضامن الكامل مع دولة فلسطين، مشيدا باستمرار عضوية دولة فلسطين بالصندوق ومؤكدا على أهمية استمرار دعم الدول العربية للإبقاء على نشاط الصندوق ودوره.
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