فلسطين تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح لمرضى غزة بالعلاج فى الضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - وقالت الكيلة - فى تصريحات وفقا لوكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، إن "إسرائيل تخترق القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وبالتالى على المجتمع الدولى أن يحاسبها جراء ذلك لأن هناك معاهدات دولية بهذا الخصوص، ومعاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها هى عبارة عن ضامنة لجرحى الحرب، وضامنة للمرضى والمراكز الصحية بأن تكون مراكز صحية كاملة متكاملة بعيدة ومحمية من الدمار ومن آلة الحرب".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، كانت قد منعت خروج المرضى من القطاع للعلاج فى مستشفيات القدس المحتلة والضفة الغربية منذ العدوان الأخير على القطاع، الذى استمر 11 يوماً، ما أسفر عن استشهاد 255 وإصابة 1948 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة، 90 منهم بحالات خطيرة للغاية.