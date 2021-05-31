إسبانيا: سماح المغرب بعبور المهاجرين إلى سبتة هجوم على حدودنا

جدة - نرمين السيد - قال سانشيز، فى تصريحات صحفية، نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، إنه "من غير المقبول أن يترك المغرب عبور 10 آلاف مهاجر إلى بلادنا بسبب السياسة الخارجية"، مشددا على أن سماح سلطات المغرب للمهاجرين بالعبور إلى مدينة سبتة "هجوم على الحدود الإسبانية".

وأشار رئيس وزراء إسبانيا إلى أنه يرفض موقف الحكومة المغربية إزاء أزمة المهاجرين بين الطرفين.

جدير بالذكر أن حوالى 10 آلاف شخص راغبين فى الهجرة إلى أوروبا، كانوا قد اقتحموا قبل أسبوعين مدينة سبتة شمال إفريقيا والخاضعة لسيطرة إسبانيا، قادمين من المغرب، حيث خففت قوات الأمن المغربية، حسب بعض التقارير، القيود الحدودية، الأمر الذى أثار استياء حادا لدى السلطات فى مدريد.