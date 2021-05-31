السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى الهادى إدريس عضو مجلس السيادة السودانى

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، الدكتور "الهادى إدريس" عضو مجلس السيادة السودانى، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.





وصرح السفير المصرى أن المقابلة تناولت متابعة تطورات ملف السلام فى السودان وجهود مصر فى دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار فى السودان الشقيق، وأكد فى هذا الخصوص أن استقرار السودان يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر، وهو ما ينعكس على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات متلاحقة. من جانبه، أشاد عضو مجلس السيادة السودانى بالدور المصرى فى دعم المرحلة الانتقالية والمساعدات المصرية وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور فى شتى المجالات، منوهًا فى هذا الصدد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر باريس لدعم السودان. كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك للبلدين، حيث تطابقت رؤى الجانبين فيما يتعلق بأهمية تحقيق الاستقرار الشامل فى المنطقة، واستمرار التنسيق المصرى السودانى على كافة المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

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