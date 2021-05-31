الشرطة الأمريكية تلقى القبض على رجل بتهمة التخطيط لتنفيذ إطلاق نار

وأفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أنه تم القبض على كولمان توماس بلفينز، 28 عامًا، فى كيرفيل، تكساس بتهمة تشكيل "تهديد إرهابى لإثارة الخوف العام وإحداث إصابات جسدية خطيرة".
وعثر المحققون على رسالة من بليفينز قال فيها إنه "يستعد للشروع فى إطلاق نار جماعى"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مأمور مقاطعة كيرفيل.
وفتش المحققون منزل المتهم حيث وجدوا "أسلحة نارية وذخيرة وأدوات أيديولوجية راديكالية، بما فى ذلك الكتب والأعلام والوثائق المكتوبة بخط اليد".
وكان بليفنز يخضع للمراقبة الجنائية ولا يُسمح له بامتلاك أسلحة نارية، بحسب الصحيفة الأمريكية.
من جانبه، قال مكتب مأمور مقاطعة كيرفل فى منشور على فيسبوك: "يُعتقد أنه يمثل تهديدًا للأمن القومى".
وأضاف أنه "خلال فترة التحقيق، أجرى محققو الشرطة المركزية اتصالاً وتحدثوا مع بليفينز، وأكدوا انتمائه وتواصله مع أيديولوجيات متطرفة".
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