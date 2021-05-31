رئيس وزراء إيطاليا: سنبقى إلى جانب ليبيا حتى تعبر نحو الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال دراجى، فى تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، "سنبقى إلى جانب ليبيا حتى تعبر نحو الاستقرار". جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بقصر كيجى برئيس الوزراء الايطالى ماريو دراجى، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.

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