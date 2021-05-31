بالفيديو.. هكذا استقبل الفلسطينيون الوفد المصري في غزة؟

وصل الوفد المصري، الاثنين، لقطاع غزة، حيث تم استقباله بأهازيج وترحيب كبير، حسب ما أظهرت فيديوهات لوصول الوفد.

وأظهرت الفيديوهات تشغيل أغنية "تسلم الأيادي" المصرية الشهيرة، في شوارع غزة، عند مرور الوفد المصري.

كما استقبل أعضاء من حركة حماس الوفد المصري بترحيب كبير، قبل بدء الاجتماعات المخصصة بينهما.

وتفقد رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، خلال زيارته الراهنة لقطاع غزة المواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.

وكان كامل وصل إلى القطاع في وقت سابق اليوم على رأس وفد مصري من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل وغزة، بعد جولة العنف الأخيرة، بالإضافة إلى بحث ملف إعادة الإعمار والمساهمة المصرية فيه.

ويأتي تفقد كامل للمواقع المتقرحة في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار دعما لإعادة الإعمار في غزة.

وكان السيسي أعلن في وقت سابق من مايو الجاري أن مصر ستقدم مبلغ مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

على أن تضطلع الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الاعمار.