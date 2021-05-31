وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران تواصل خرق الكثير من قيود الاتفاق النووى"، مشيرة إلى أن مخزون اليورانيوم لدى طهران يفوق 16 مرة الحد المسموح به، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





وأضافت الوكالة فى تقرير لها: "لم نكن قادرين من التحقق بشكل كامل من مخزون اليورانيوم لدى إيران"، معربة عن قلقها من وجود مواقع نووية إيرانية غير معلنة. يشار إلى أن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادى، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.

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