سلطنة عُمان تدشن 50 فرصة استثمارية جديدة

وشارك فى التدشين - الذى تم عبر الاتصال المرئى - سفراء سلطنة عُمان بدول العالم، بينهم السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، بحضور الوزير المفوض سعيد بن محمد الشكيلى نائب السفير العُمانى بالقاهرة، والمستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب مندوب السلطنة لدى الجامعة العربية.
وتأتى الفرص الاستثمارية الجديدة فى السلطنة، ترجمةً لرؤية "عُمان 2040" التى انطلقت مطلع العام الجارى، وتكاملاً مع خطة التحفيز الاقتصادى التى باركها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مؤخرًا، كما تأتى هذه الفرص ترجمةً لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040م، وهى ضمن مبادرات الحكومة العُمانية لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بالتعاون مع الشركاء فى القطاعين العام والخاص، وبهدف التنويع الاقتصادى وإيجاد فرص العمل، ورفع تصنيف عُمان فى المؤشرات الدولية، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر وتحقيق تنمية متوازنة فى المحافظات العُمانية وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وستضيف هذه الفرص - المتوفرة عبر منصة "استثمر فى عُمان" - أبعادًا اجتماعية واقتصادية تتعلق بخطط التنمية المستدامة فى جميع المحافظات العُمانية، بما يؤثر إيجابًا على أداء السلطنة وخطط تنميتها.
وتشمل الـ50 فرصة استثمارية، 14 نشاطًا صناعيًا، بينها أربعة أنشطة صناعية رئيسية وهى تصنيع المنتجات الغذائية بـ 7 فرص بقيمة استثمارية تقدر بحوالى 27 مليون ريال عُمانى، و5 فرص فى نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بقيمة استثمارية تقدر بحوالى 8 ملايين ريال، و11 فرصة فى نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالى 72 مليون ريال، و11 فرصة فى نشاط تصنيع منتجات معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالى 12 مليون ريال عُمانى، وغيرها من الفرص الأخرى.
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