طهران ترى تقدما في المحادثات النووية .. وهناك قضايا رئيسية

سجلات بأميركا تظهر وصول شحنة نفط إيراني في مارس

طهران ـ واشنطن ـ وكالات: قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده والقوى العالمية الست حققت تقدما ملحوظا في محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، لكن هناك قضايا أساسية ما زالت بحاجة إلى حل.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل في محاولة لتحديد خطوات تتخذها طهران وواشنطن بشأن الأنشطة النووية والعقوبات للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون “كان من الممكن لكل جولة محادثات في فيينا أن تكون الأخيرة. يجب ألا نتعجل. حققنا تقدمنا ملحوظا لكن هناك قضايا أساسية لا تزال قائمة… لا يوجد جمود في محادثات فيينا”.

وقال خطيب زاده “كل العقوبات يجب أن ترفع وبعد ذلك تتأكد منها إيران… ثم سنتراجع عن الخطوات النووية”.

وقال دبلوماسي من المنطقة أطلعه مسؤولون غربيون مشاركون في المحادثات على المستجدات إن “اتفاقا يوضح التزامات طهران وواشنطن من أجل المضي قدما” سيعلن في فيينا هذا الأسبوع.

من ناحية اخرى أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني للشواطئ الأميركية في مارس فيما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.

وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي ، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأميركية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطا خاما إيرانيا.

وأظهرت بيانات الشحن لريفينيتيف أيكون أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء جالفيستون الأميركي على الخليج في مارس.

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