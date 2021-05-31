أخبار اليمن : شهيد وجريح بقصف سعودي على منبه صعدة

دوت الخليج -

شهيد وجريح بقصف سعودي على منبه صعدة

استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيد وجريح بقصف سعودي على منبه صعدةاستشهد مواطن وأصيب آخر اليوم جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات العدو السعودي استهدفت منطقة الرقو في مديرية منبه بقذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر. وأشار المصدر إلى أن المديريات الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي بشكل يومي، مخلفاً ضحايا معظمهم أطفال ونساء وأضرار في ممتلكات المواطنين.



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