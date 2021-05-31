أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المواطنين: ابتعدوا عن أشعة الشمس

الأرصاد يحذر المواطنين: ابتعدوا عن أشعة الشمسنبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالمناطق الصحراوية والساحلية من أجواء حارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونصح المركز في نشرته الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

وحذّر الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى أن الأجواء المرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة نسبياً أثناء النهار، ومن المحتمل تشكل سحب ركامية متفرقة على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية المحاذية لسهل تهامة قد تهطل منها أمطار خفيفة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكر أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً ورطوبة مرتفعة، ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له، مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على خليج عدن ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 17 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

ووفقاً لمركز الأرصاد، فإن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة وجافة، حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً قد تصل إلى أكبر من 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل أقصى سرعة لها 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال على شمال غرب محافظة حضرموت وشمال محافظة شبوة ومحافظتي الجوف ومأرب.

فيما ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى، غائمة جزئياً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى قوية السرعة وأقصى سرعة لها 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يصل إلى 4.0 أمتار.