دول أوروبية تستعد لفتح سفاراتها في دمشق
كشفت مصادر دبلوماسية غربية في سوريا، أن عدداً من السفارات الأوروبية تستعد لاستئناف نشاطها في دمشق في القريب العاجل.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن المصادر، قولها: إن "دبلوماسيين من كل من اليونان وهنغاريا وصربيا، وصلوا بالفعل إلى دمشق، وإن الاستعدادات جارية لاستئناف العمل الدبلوماسي، باستثناء الأقسام القنصلية التي تحتاج إلى عدد كبير من الدبلوماسيين.
وأضافت: إن "إيطاليا وافقت مؤخراً على اعتماد دبلوماسي سوري ممثلاً للفاو في روما وقد يصل إليها في القريب العاجل لمباشرة مهامه".
ويشار إلى أن نقابة المحامين السوريين وقعت أمس مع سفارة قبرص، عقداً لاستئجار الجانب القبرصي مبنى في أبو رمانة تابعاً للنقابة لإعادة فتح سفارتها بدمشق.
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