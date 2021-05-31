برلين: بقاء القوات الألمانية فى مالى أمر مهم فى الحرب ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف زايبرت، أنه إذا تزعزع استقرار دول الساحل عبر الإرهاب الذى يهددها باستمرار، فستكون لذلك آثار إنسانية مباشرة على ملايين البشر وعلى منطقة كبيرة فى إفريقيا، وأن ذلك لا يمكن أن يصب فى الصالح الأوروبى. ويشارك الجيش الألمانى فى مهمة لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة فى مالى، وفى بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبى.

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