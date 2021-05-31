مجلس الأمة الجزائرى يجدد رفضه القاطع للتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لمجلس الأمة - عقب اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل - إنه "مع اقتراب كل موعد انتخابى وطنى هام تنعق كالعادة أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم فى بلدها، تحن إلى الماضى الاستعمارى وتحاول الاستثمار فى الشأن الداخلى الوطنى تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية فى الجزائر، فى سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقى وسياسى".

وأكد البيان أن مكتب مجلس الأمة يرفض - قطعاً - كل تدخل فى الشأن الداخلى للجزائر من أى جهة كانت مهما تشبعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية فى صياغة عبارات التعاطف والتضامن.

وشدد على أن الشأن الداخلى يبقى شأناً جزائريا وهو منظم ومضمون دستورياً وقانونيا، داعيا هذه الجهات الى كف لسانها عن التدخل فى أمور لا تعنيها.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن ارتياحه لوتيرة سير الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة فى 12 يونيو المقبل التى تجرى فى ظل الديمقراطية والتعبير الحر والمسؤول، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون التزم بضمان نزاهتها وشفافيتها.

كما أشاد المجلس بالدور الذى تقوم به السلطة المستقلة للانتخابات فى تنظيم مجريات الحملة الانتخابية عبر العمل على إضفاء الجو المناسب لإنجاح هذا الحدث، وهو ما سيتجلى فى المشاركة المكثفة والواسعة من قبل المواطنين الذين سيؤدون حقهم وواجبهم الانتخابى فى اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصلحة بلادهم ومصالحهم.