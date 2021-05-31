مصر.. إجراءات لاتحاد الكرة من أجل دوري بدون كورونا

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم جميع الأندية المصرية إلى ضرورة تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح فيروس كورونا من أجل انتظام المسابقات في الموسم الجديد في خطوة قد تساعد على ظهور الدوري المصري بدون كوفيد-19.

وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية وافقت على إنشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتجهة إلى طوكيو.

وجاء المقترح خلال اجتماع الاتحاد مع ممثلي أندية القسم الأول بالدوري المصري في حضور سيد بخيت رئيس قطاع المسابقات فضلا عن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والذي أوضح باستفاضة مدى أهمية التسجيل لتلقي اللقاحات.

وبعد انتهاء الاجتماع، تحدث سلطان لموقع "دوت الخليج" قائلا: "نسعى جاهدين لحث الأندية على خطوة تلقي اللقاح للحفاظ على صحة أفراد منظومة كرة القدم وانتظام جميع المسابقات دون وقوع أزمات تتعلق بتفشي كورونا داخل بعض الفرق".

وكانت مباريات عدة تم تأجيلها نتيجة لوقوع إصابات كورونا داخل الأندية، آخرها تأجيل مباراة سموحة أمام بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر بعد انتشار الوباء بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق السماوي، وهو ما تكرر في مباراة الجونة والمقاولون فبراير الماضي ومواجهة الاتحاد السكندري بغزل المحلة في يناير.

ويؤكد سلطان لموقع "دوت الخليج" على تجاوب وترحيب جميع الأندية بعد حديث مطول عن ضرورة التسجيل لدى وزارة الصحة المصرية للحصول على اللقاحات المتوفرة من قبل الدولة مجانا وعدم وجود مضاعفات سلبية أو مخاطر من الإقدام على تلك التجربة.

ويتابع: "اتخذنا مؤخرا العديد من القرارات لتشجيع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على اللقاح من بينها إعفائهم من إجراء المسحات الطبية قبل المباريات خلال الموسم الحالي في حالة تلقيهم للجرعات المحددة".

ويوضح مسؤول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري أن القرار الأخير جرى تنفيذه بالفعل في الأيام الفائتة وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية التي نوهت إلى عدم حاجة الحاصلين على اللقاح لإجراء اختبارات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد.

ويردف سلطان: "أيضا اقترح أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم إلزام اللاعبين بالتسجيل في برامج الحصول على اللقاحات قبل قيدهم في الموسم القادم بالأندية المختلفة، وهي إجراءات ستؤدي في النهاية إلى السيطرة على إصابات كورونا بالدوري".

قرار هام للغاية

ويعتبر الناقد الرياضي عمر عماد أن قرارات اتحاد الكرة المصري الخاصة بالتصدي لكوفيد-19 هامة للغاية خاصة بعد تعرض الكثير من الأندية المصرية لغياب عناصر هامة من أفراد الفريق في مباريات مصيرية نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويضيف عماد في حديثه لموقع "دوت الخليج": "تلك هي الفترة الأنسب لتطبيق تلك الإجراءات حيث يمكن للأندية الاستفادة من فترة التوقف القادمة لمنح الفرصة للاعبين من الحصول على راحة لأيام عند تلقيحهم ضد الفيروس وهو أمر غير متاح بعد استكمال الدوري".

ويسترسل الناقد الرياضي: "اهتمام الأندية الجماهيرية والشعبية بمسألة اللقاح سيساهم في تشجيع باقي الفرق على إتمام التسجيل للقاح وانتظار مواعيد الحصول عليه ليضمن ذلك الحفاظ على سلامتهم وعدم دخولهم للمباريات بدون أبرز نجومهم".

ويعتقد عماد أن أكثر الأندية التي تحتاج إلى خوض تلك التجربة هو النادي الأهلي الذي يستعد لخوض مباراته القادمة مع الترجي التونسي في دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا ولا يرغب في افتقاد جميع خطوطه أمام خصمه العنيد كما حدث في النسخة السابقة من البطولة.

ويتابع: "لدي معلومات أيضا بأن نادي بيراميدز يستعد لوضع خطة لمزيد من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد من بينها توفير اللقاحات الطبية لأفراد الفريق وفقا للطرق الاعتيادية المنصوص عليها من وزارة الصحة".

وكان نادي بيراميدز قد عانى خلال الأيام الأخيرة بعد إصابة نحو 13 شخصا من اللاعبين والجهاز الفني والإداري أثناء تواجدهم في نيجيريا للعب أمام إنيمبا في دور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة مع فريق الرجاء المغربي.

ويفسّر عماد عدم إتمام تلك الإجراءات من الأندية في الموسم المنصرم والحالي موضحا أن تلاحم المباريات في البطولات المحلية والإفريقية لا يسمح بالاستغناء عن أي لاعب لمدة أيام لتلقي اللقاح والراحة أثناء ظهور الأعراض الطفيفة المصاحبة للأمر.

ويختتم الناقد الرياضي حديثه لموقع "دوت الخليج" قائلا: "لابد من توفير كافة السبل لحماية الرياضيين في الكرة وجميع الألعاب الأخرى من فيروس كورونا، يجب على الأندية الاستجابة لمطالب وتشجيع اتحاد الكرة المصري في أقرب فرصة دون انتظار".