الصين تدعو أمريكا لعدم تسييس التحقيق فى منشأ كورونا

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، فى إيجاز صحفى، بثه عبر حسابه على "تويتر": "دراسة التقصى لأصل الفيروس ينبغى ألا يتم تسييسها، ولكن للأسف شاهدنا خطابا وأفعالا لوصم وإطلاق الألقاب على الفيروس، واستخدام مسألة التحقيق لإلقاء اللوم على دول بعينها، وانتقاد خبراء منظمة الصحة العالمية انتقادا قاسيا".
وأضاف: "رأينا مطالب بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات بدلا من العلماء فى إدارة الدراسة حول أصل الفيروس".
وتابع: "ندعو عددا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف عملية التسييس، وعدم تقويض التعاون الدولى حول منشأ الفيروس لأجل أجندة سياسية خفية".
وأكد أن الدراسة يجب أن تتم "عن طريق العلماء لا أجهزة الاستخبارات، وبشكل يعزز التعاون لا المواجهة والانقسام".
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